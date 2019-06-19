Появилось еще одно видео трагедии, произошедшей на сельскохозяйственном рынке села Беюк Кесик Агстафинского района Азербайджана.

Day.Az со ссылкой на Oxu.Az представляет читателям эти кадры.

Напомним, что инцидент произошел утром 17 июня на территории села Беюк Кесик Агстафинского района. Эльнур Сулейманов открыл из автомата Калашникова стрельбу, в результате которой погибли четыре человека, еще четверо ранены. Причиной инцидента послужила кровная месть.

Сам Э.Сулейманов добровольно пришел в отделение полиции Агстафинского района и сдал орудие преступления.

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