https://news.day.az/society/1130277.html В Азербайджане турист припарковался на краю ущелья и лишился машины - ВИДЕО
В Азербайджане турист припарковался на краю ущелья и лишился машины - ВИДЕО
На автодороге Губа-Хыналыг автомобиль упал в реку.
Как передает Day.Az со ссылкой на Oxu.Az, инцидент произошел на 29-м километре дороги.
Турист припарковал свой автомобиль марки Nissan на обочине дороги. Однако после того, как он вышел из автомобиля, транспортное средство не удержалось на узкой обочине и упало в протекающую внизу реку Гудиалчай.
Пострадавших нет.
Отметим, что аналогичный случай произошел семь-восемь месяцев назад на том же месте. Из-за неправильной парковки автомобиль марки Toyota Prado упал в ущелье.
Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре