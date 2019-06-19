На автодороге Губа-Хыналыг автомобиль упал в реку.

Как передает Day.Az со ссылкой на Oxu.Az, инцидент произошел на 29-м километре дороги.

Турист припарковал свой автомобиль марки Nissan на обочине дороги. Однако после того, как он вышел из автомобиля, транспортное средство не удержалось на узкой обочине и упало в протекающую внизу реку Гудиалчай.

Пострадавших нет.

Отметим, что аналогичный случай произошел семь-восемь месяцев назад на том же месте. Из-за неправильной парковки автомобиль марки Toyota Prado упал в ущелье.

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