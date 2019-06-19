Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове осадков не ожидается, умеренный северо-западный ветер днем сменится северо-восточным. Как передает Day.Az, об этом сообщает Trend в среду со ссылкой на Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью 20-24, днем - 30-34, в Баку ночью - 22-24, днем - 32-34 градуса тепла.

Атмосферное давление будет ниже нормы и составит 755 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность составит ночью 60-70, днем - 35-40 процентов.

На северных пляжах Абшерона (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) умеренный северо-западный ветер днем сменится северо-восточным, температура морской воды составит 22-23 градуса.

На южных пляжах (Тюркан, Говсан, Сахиль, Шихово) умеренный северо-западный ветер днем также сменится северо-восточным ветром, температура морской воды составит 24-25 градусов.

Вечером в некоторых западных и северных районах страны ожидаются дожди, местами возможны ливни, град. Западный ветер в отдельных местах временами будет усиливаться.

Температура воздуха ночью составит 20-25, днем - 33-38, в горах ночью - 11-16, днем - 21-26 градусов тепла.

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