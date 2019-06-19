В Баку с 22 июня будут изменены схемы движения двух маршрутных автобусов - №№ 185 и 194. Как передает Day.Az, об этом сообщает в среду Trend со ссылкой на Бакинское транспортное агентство (БТА).

Благодаря изменению жители комплекса вынужденных переселенцев смогут пользоваться прямым автобусным маршрутом в направлении Сабунчинского райцентра, станции метро "Нефтчиляр" и рынка "8-й километр".

Схема движения маршрута № 194 изменена с учетом многочисленных обращений, живущих по улице Дадаша Буниатзаде в Ясамальском районе. Отныне автобусы будут проезжать через эту улицу.

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