https://news.day.az/society/1130473.html Обнародована численность населения Азербайджана
Обнародована численность населения Азербайджана.
Обнародована численность населения Азербайджана
Обнародована численность населения Азербайджана.
Как сообщили Day.Az в Госкомстате, с начала года численность населения по стране увеличилась на 24 692 человека или 0,3% и на 1 мая 2019 года составила 10 006 149.
Городское население составляет 52,8%, сельское - 47,2%, мужчины составляют 49,9%, женщины - 50,1%.
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