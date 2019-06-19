Обнародована численность населения Азербайджана.



Как сообщили Day.Az в Госкомстате, с начала года численность населения по стране увеличилась на 24 692 человека или 0,3% и на 1 мая 2019 года составила 10 006 149.



Городское население составляет 52,8%, сельское - 47,2%, мужчины составляют 49,9%, женщины - 50,1%.



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