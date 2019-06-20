В Азербайджане с целью повышения трудовых пенсий вносится изменение в законодательство. В связи с этим на сегодняшнем заседании парламентского комитета по труду и социальной политике был обсужден законопроект "О трудовых пенсиях", сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend.

Изменение связано с повышением минимальной суммы трудовых пенсий.

В соответствии с проектом, текст п. 6-1 проекта приводится в новой редакции: "С 1 октября 2019 года минимальная сумма трудовой пенсии устанавливается в размере 200 манатов. В случае, если сумма назначенной трудовой пенсии ниже минимальной трудовой пенсии, то она выплачивается с доведением до этой суммы".

Законопроект был рекомендован к рассмотрению на пленарном заседании, которое состоится 28 июня.

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