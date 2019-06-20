https://news.day.az/society/1130661.html В Баку будет ветрено
В Баку будет ветрено
21 июня в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Подует временами усиливающийся северо-западный ветер.
Как сообщили ONA в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 20-24, днем 29-34 градуса тепла, в Баку ночью 22-24, днем 30-32 градуса тепла, передает Day.Az.
Атмосферное давление составит 756 миллиметров ртутного столба, относительная влажность ночью составит 60-70%, днем - 30-35%.
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