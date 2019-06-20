21 июня в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Подует временами усиливающийся северо-западный ветер.

Как сообщили ONA в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 20-24, днем 29-34 градуса тепла, в Баку ночью 22-24, днем 30-32 градуса тепла, передает Day.Az.

Атмосферное давление составит 756 миллиметров ртутного столба, относительная влажность ночью составит 60-70%, днем - 30-35%.

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