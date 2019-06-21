Мужчина выходит из отделения банка с сумкой и небольшим пакетиком в руках, подходит к своей машине, садится в салон, не замечая, роняет этот самый пакет на дорогу. Далее закрывает дверцу автомобиля и уезжает. Свидетелем такой картины из окна своей машины стал 28-летний житель Иркутска Шамхал Гезалов. Он вместе с другом собирался в банк.

"Наверняка деньги выронил!" - проговорил вслух, - рассказывает корреспонденту "КП-Иркутск" Шамхал, передает Day.Az. - Мы подбежали, открыли пакетик, смотрим, а там пачки тысячных и пятитысячных купюр. Друг настолько удивился, что сразу достал телефон и сфотографировал. Никогда таких пачек денег в руках не держали мы".

Наверняка, кто-нибудь другой на месте Шамхала незаметно положил бы этот "волшебный мешочек" в свою машину и постарался поскорее ретироваться. Собственно, Шамхал тоже так и сделал. Правда, поехал он не тратить внезапно свалившийся на голову куш, а погнался за машиной хозяина денег. Тот же, ничего не подозревая, уже спокойно выруливал на соседнюю улицу.

"Марку его автомобиля запомнить было нетрудно, - продолжает Шамхал. - Поэтому догнал я его быстро. Моргал сзади фарами, пытался пойти на обгон и поравняться, а тот не то что не останавливался, а наоборот нажимал на газ. Наверное, испугался, что хотят ограбить, ведь думал, что везет крупную сумму денег. Наконец, через окно удалось показать ему его пакет. Кричу: "Друг, деньги выронил!". Ну, лицо у него сразу изменилось, и он свернул на обочину.

Отдышавшись и отойдя от шока, хозяин денег еще долго не хотел отпускать Шамхала. Благодарил! Наконец, мужчина достал из пакетика одну пачку, отщипнул из нее несколько пятитысячных купюр и протянул их Шамхалу со словами: "Спасибо тебе, друг, за твою честность!".

"Я сразу отказался, - говорит Шамхал Гезалов. - Тогда он чуть ли не силой посадил меня в свою машину, мы доехали до магазина, где он купил мне крутой коньяк за 15 тысяч рублей. Больше я ничего о нем не узнал. Телефонами не обменивались. Да, машина у него хорошая, но марку называть ее не буду по его же просьбе. Наверное, бизнесмен какой-то".

Шамхал признается, что вообще не хотел, чтобы об этом случае кто-то узнал. По его словам, он ведет скромный образ жизни и привык зарабатывать честным путем. Переехал из Азербайджана, сейчас держит на рынке небольшой ларек с фруктами, а в свободное время подрабатывает таксистом. И известно об это истории стало благодаря другу Шамхала. Тот без спроса успел выложить пост с находкой в соцсетях, за что уже успел выслушать от Шамхала несколько крепких слов.

"Еще в детстве родители учили не брать чужого, - говорит Шамхал. - Я отлично понимаю, что все возвращается бумерангом. В деньгах я не нуждаюсь, а от этого миллиона богаче и счастливее точно не стану".

Ну а в комментариях к посту, тем временем, иркутяне пишут в адрес Шамхала такие теплые слова: "Добра тебе, честный человек!".

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