Kapital Bank в рамках социально направленной деятельности оказал поддержку Республиканской школьной олимпиаде, организованной совместно с Министерством Образования. Олимпиада проводилась по восьми предметам - физика, химия, математика, биология, информатика, история, география, азербайджанский язык и литература, где участвовали более 30 000 учеников.

19 июня 2019 года состоялось торжественное мероприятие по награждению победителей олимпиады. На мероприятии присутствовал министр образования Джейхун Байрамов, ректоры вузов, представители различных организаций и ведомств, депутаты Милли Меджлиса, общественные деятели и другие лица.

По итогам олимпиады жюри выбрали победителей по каждому предмету. Ученики были награждены золотыми, серебряными и бронзовыми медалями, дипломами и различными подарками. Также были выявлены лучшие ученики по номинации "Birincilərin birincisi" ("Лучшие из первых").

Следует отметить, что Kapital Bank участвует в различных проектах министерства образования. В ближайшем будущем планируется еще несколько проектов в сфере образования.

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