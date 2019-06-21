В Азербайджане нужно использовать современные инновационные технологии для улучшения системы образования, чему будет способствовать, в том числе, и расширению количества технопарков.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал заместитель министра образования Фирудин Гурбанов на форуме "Образовательный бизнес форум - нынешняя ситуация и перспективы".

Форум, где обсуждаются проблемы в сфере частных образовательных заведений, проводит Агентство по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ). По словам замминистра, за последние годы в Азербайджане увеличилось число образовательных учреждений, в частности, дошкольных. Если пять лет назад число частных дошкольных учреждений составляло около 40, то сейчас их число составляет 144.

Также Гурбанов отметил, что в 11 коммерческих высших учебных заведениях учатся около 18 тысяч студентов, в четырех средних образовательных учреждениях (техникумы) учатся около четырех тысяч студентов. Меньше всего обучающихся зарегистрировано в сфере профессионального образования - всего одно образовательное частное учреждение.

По словам Гурбанова, нужно больше создавать технопарков при образовательных учреждениях для развития стартапов. Замминистра отметил про недавно открывшийся технопарк при Бакинском инженерном университете, где открылся центр развития стартапов. Также Гурбанов отметил, что нужно использовать опыт зарубежных стран в сфере образования для достижения развития научных исследований, а также бизнеса.

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