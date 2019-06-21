В Баку спасли женщину, которая бросилась с моста.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, инцидент зарегистрирован на проспекте Зии Буниятова.

Отмечается, что молодая женщина забралась на перила моста и бросилась вниз. Сотрудники МЧС вовремя успели раскрыть под мостом спасательную воздушную подушку, в результате чего женщина не пострадала.

Day.Az представляет эти кадры:

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!