https://news.day.az/society/1130997.html В Баку женщину спасли от страшной смерти - ШОКИРУЮЩЕЕ ВИДЕО
В Баку женщину спасли от страшной смерти - ШОКИРУЮЩЕЕ ВИДЕО
В Баку спасли женщину, которая бросилась с моста.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, инцидент зарегистрирован на проспекте Зии Буниятова.
Отмечается, что молодая женщина забралась на перила моста и бросилась вниз. Сотрудники МЧС вовремя успели раскрыть под мостом спасательную воздушную подушку, в результате чего женщина не пострадала.
Day.Az представляет эти кадры:
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