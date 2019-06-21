https://news.day.az/society/1131067.html В Азербайджане значительно снизился уровень детской смертности
В Азербайджане значительно снизился уровень детской смертности
Уровень детской смертности в Азербайджане снизился втрое по сравнению с 90-ми годами прошлого столетия.
Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал директор Научно-исследовательского института педиатрии им. К. Фараджева Насиб Гулиев.
Гулиев отметил, что достигнутым показателем довольствоваться нельзя.
"Мы стараемся, чтобы он приблизился к цифрам, которые фиксируются в самых развитых странах мира. С этой целью мы принимаем надлежащие меры в сфере охраны здоровья матери и ребенка", - добавил он
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