Всемирно известное французское издание "Master Chef", выпускающееся тиражом в 80 000 экземпляров, посвятило сезонный номер гастрономическому туру по Азербайджану. Во время тура редакция журнала посетила районы и города Азербайджана, взяла интервью у шеф-поваров и собрала десятки рецептов. Собранная информация была опубликована в очередном номере издания.

В отмеченном номере издания особое внимание было уделено одному из самых оригинальных ресторанов Баку - Shur.

"Расположенный в самом сердце столицы, Shur - нечто большее, чем просто элегантный и просторный ресторан. Shur также является платформой для качественной и разнообразной музыки. Каждый вечер в ресторане выступают солисты в различных жанрах: этно-джаз, джаз-мугам, национальная азербайджанская музыка и опера.

В ресторане также проводятся различные мероприятия. Барная и лаунджевая зоны ресторанов приветствуют по вечерам любителей коктейлей. Своим передовым интерьером, а также бесподобной кухней Shur является отражением современной страны", - отмечает журнал "Master Chef".

Ресторан Shur находится по адресу ул. Рашида Бехбудова, 41.

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