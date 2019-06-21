https://news.day.az/society/1131144.html Когда будет отмечаться Гурбан байрамы в Азербайджане? - НАЗВАНА ДАТА
Когда будет отмечаться Гурбан байрамы в Азербайджане? - НАЗВАНА ДАТА
"Праздник Гурбан будет отмечаться в Азербайджане 12-13 августа".
Как передает Day.Az, об этом ONA заявил заместитель председателя Управления мусульман Кавказа (УМК) Фуад Нуруллаев.
"Согласно религиозному календарю, праздник Гурбан ежегодно отмечается в 10-й день месяца Зильхиджа. Во многих странах праздник Гурбан отмечается три дня. Находящиеся в Хадже в Мекке также отмечают его три дня, то есть принести животное в жертву можно в течение трех дней".
Заместитель председателя отметил, что прием обращений в связи с Хадж будет продолжен с 1 по 6 августа.
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