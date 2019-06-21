"Праздник Гурбан будет отмечаться в Азербайджане 12-13 августа".

Как передает Day.Az, об этом ONA заявил заместитель председателя Управления мусульман Кавказа (УМК) Фуад Нуруллаев.

"Согласно религиозному календарю, праздник Гурбан ежегодно отмечается в 10-й день месяца Зильхиджа. Во многих странах праздник Гурбан отмечается три дня. Находящиеся в Хадже в Мекке также отмечают его три дня, то есть принести животное в жертву можно в течение трех дней".

Заместитель председателя отметил, что прием обращений в связи с Хадж будет продолжен с 1 по 6 августа.

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