https://news.day.az/society/1131200.html В Азербайджане наступило лето С наступлением лета завершилась весна.
В Азербайджане наступило лето
В Азербайджане наступило лето.
Как сообщил Trend заместитель директора по научным делам Шамахинской астрофизической обсерватории Национальной академии наук Азербайджана, доктор философии по физике Хыдыр Микаилов, лето в Азербайджане пришло 21 июня в 19:54 по местному времени, передает Day.Az.
С наступлением лета завершилась весна. Напомним, что весна в Азербайджане наступила 21 марта в 01:58 по местному времени.
Отметим, что в этом году 23 сентября в 11:50 наступит осень, 22 декабря в 08:19 - зима.
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