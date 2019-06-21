https://news.day.az/society/1131213.html Сильный пожар в известном ресторане в Баку - ФОТО
Сильный пожар в известном ресторане в Баку - ФОТО
В Ясамальском районе Баку зарегистрирован случай пожара.
Как передает Day.Az со ссылкой на anews.az, возгорание произошло в ресторане "Qoç ət" на улице Гусейна Джавида, 147а.
По предварительным данным, причиной пожара стала неисправность в вентиляционной системе объекта.
К тушению были привлечены несколько пожарных расчетов.
Пожар уже потушен, работники ресторана эвакуированы на безопасный участок.
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