В связи с повышением минимальной заработной платы учителей, вырастут зарплаты и других работников школ.

Об этом сказал заместитель главы Аппарата министерства образования Фарзали Гадиров, сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend.

По его словам, помимо учителей в школах работает около 100 тысяч других работников: "Размер зарплаты, которую они будут получать, пока назвать трудно, потому что еще должна быть утверждена единая тарифная сетка".

Гадиров напомнил, что до последних распоряжений главы государства о повышении зарплат одна ставка учебной нагрузки учителя с 18-летним стажем, т.е. должностной оклад, составлял 495 манатов: "После повышения зарплата составляет 594 маната, т.е. выросла примерно на 100 манатов. Если учитель преподает дольше, то соответственно и зарплата вырастет. Среднемесячная зарплата некоторых учителей превышает 600 манатов. В системе есть учителя, которые в соответствии с учебной нагрузкой и за педагогический стаж получают зарплату выше 1000 манатов. Учителя определенных категорий получают 700, 800 и даже 900-1000 манатов. Это означает, что их заработные платы выросли на 20 процентов".

Гадиров добавил, что повышение зарплаты касается и учителей профессиональных школ, которые прошли диагностическое оценивание: "В целом, распоряжение главы государства о повышении зарплаты затрагивает порядка 160 тысяч учителей".

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