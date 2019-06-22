https://news.day.az/society/1131341.html В Баку ограничили движение на этих улицах
В Баку ограничили движение на этих улицах
На пересечении улиц Аббасгулу Бакиханова и Мирали Гашгая в Баку ограничено движение. Как передает Day.Az, об этом сообщил в субботу Trend пресс-секретарь Бакинского транспортного агентства (БТА) Маис Агаев.
Ограничения связаны с проводимыми ремонтными работами.
По словам пресс-секретаря, движение ограничено на двух проезжих полосах по ул. Бакиханова, а поворот налево с этой улицы на ул. Мирали Гашгая ограничен в связи с ремонтными работами.
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