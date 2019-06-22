https://news.day.az/society/1131342.html Тяжелая авария в Баку, образовалась пробка - ФОТО
Тяжелая авария в Баку, образовалась пробка - ФОТО
На проспекте Зии Буниятова в Баку произошло дорожно-транспортное происшествие. Как передает Day.Az, об этом сообщает в субботу Trend со ссылкой на пресс-секретаря Бакинского транспортного агентства (БТА) Маиса Агаева.
В связи с ДТП на проспекте образовался затор.
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