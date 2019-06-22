Бакалавры, поступившие в магистратуру АН Азербайджана, но не прошедшие регистрацию, будут исключены из списка поступивших. Как передает Day.Az, об этом сообщает в субботу Trend со ссылкой на Академию.

Напомним, что поступившие в магистратуру НАНА бакалавры должны проходить регистрацию в Академии, которая будет проводиться с 27 июня по 10 июля (кроме субботы и воскресенья) с 10:00 до 17:00 в отделе магистратуры Главного управления науки и образования Аппарата Президиума НАНА.

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