https://news.day.az/society/1131416.html Какие абшеронские пляжи стоит посетить завтра? - ПРОГНОЗ
Какие абшеронские пляжи стоит посетить завтра? - ПРОГНОЗ
На северных пляжах (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) будет дуть юго-восточный ветер. Температура морской воды составит 22-23 градуса тепла.
Об этом сообщает ONA со ссылкой на Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, передает Day.Az.
На южных пляжах (Тюркан, Говсан, Сахиль, Шыхово) будет дуть юго-восточный ветер. Температура морской воды составит 24-25 градусов тепла.
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