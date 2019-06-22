На северных пляжах (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) будет дуть юго-восточный ветер. Температура морской воды составит 22-23 градуса тепла.

Об этом сообщает ONA со ссылкой на Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, передает Day.Az.

На южных пляжах (Тюркан, Говсан, Сахиль, Шыхово) будет дуть юго-восточный ветер. Температура морской воды составит 24-25 градусов тепла.

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