23 июня в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается солнечная погода. Утром местами будет слабый туман, умеренный северо-западный ветер днем сменится юго-восточным.

Как сообщили ONA в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 20-25, днем 31-35 градусов тепла, в Баку ночью 23-25, днем 33-35 градусов тепла, передает Day.Az.

Атмосферное давление составит 758 миллиметров ртутного столба, относительная влажность ночью составит 60-65%, днем - 30-35%.

Прогноз погоды на Абшеронских пляжах:

На северных пляжах (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) будет дуть юго-восточный ветер. Температура морской воды составит 22-23 градуса тепла.

На южных пляжах (Тюркан, Говсан, Сахиль, Шыхово) будет дуть юго-восточный ветер. Температура морской воды составит 24-25 градусов тепла.

В районах Азербайджана осадков не ожидается, однако к вечеру в некоторых северных и западных районах возможны дожди, град. Будет дуть восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 20-25, днем -34-39 градусов тепла, в горах ночью 12-17, днем 22-27 градусов тепла.

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