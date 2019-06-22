О проблемах и перспективах азербайджанского телевидения Dalma News поговорил с ректором Академии телевидения и радио, кандидатом филологических наук, заслуженным журналистом Азербайджана Фаиком Гусиевым. Day.Az представляет читателям данное интервью:

- Как вы оцениваете нынешнее состояние телевидения в Азербайджане?

- Как человек, связавший 26 лет своей жизни с телевидением, могу сказать, что деятельность телевизионных каналов нашей страны в целом удовлетворительна. Однако можно было бы добиться большего... В действительности, нет ничего легче, чем критиковать. Естественно, и я имею к эфирной политике телеканалов определенные претензии, которые постоянно высказываю. Но это, скорее, мое субъективное суждение.

Когда-то на телевидении была некая линия преемственности. Ныне эта связь утеряна. Я не являюсь сторонником консервативного подхода ко всем передачам. Потому что, каждый современный телеканал живет требованием динамики. Мир меняется, телевидение тоже. Вот и необходимо найти золотую середину.

- Несколько лет назад в одном своем интервью вы говорили: "В региональном масштабе мы ни от кого не отстаем, а внутри страны по меньшей мере на шаг опережаем. Я всегда считал AzTV профессиональным телеканалом высокой пробы". Придерживаетесь ли этого мнения сегодня?

- Приятно, что эта фраза запомнилась. Я действительно считаю AzTV телеканалом высокой пробы! Современная история нашего национального теле-радио тесно связана со своими традициями. В каждой передаче нашего канала, являющегося прародителем азербайджанского телевидения, ощущается верность моральным ценностям, национальное самопознание. Хотя склонность к современным трендам, желание идти в ногу со временем и представляют собой важное значение.

Полагаю, что, в силу определенных общенациональных интересов и сохранения идеологии государственности, порой важно демонстрировать и субъективный подход. Кем бы ни был журналист, он ни при каких обстоятельствах не должен ради сенсации ставить под удар интересы государства. Покойный Гейдар Алиев называл Азербайджанское телевидение национальным достоянием нашего народа. Такая оценка накладывает на каждого сотрудника канала большую ответственность. Все, кто следит за нашим эфиром, становятся свидетелем появления новых, интересных передач, отвечающих современным требованиям. Обновлено все, начиная от декораций до графических заголовков.

Естественно, в ходе работы у меня иногда появляются замечания к некоторым передачам, сюжетам, что оперативно обсуждаем с коллегами по цеху. Это уже рабочие моменты... Меня еще радует то, что в Азербайджане тематические телеканалы "Спорт" и "Культура" собирает солидную аудиторию и охват аудитории этих нишевых каналов растет.

- Сейчас каждый, кому не лень, критикует, а то и ругает телевидение, обвиняя его чуть ли не в любом негативном проявлении в обществе. Действительно ли во всем виновато ТВ? Почему-то забывается, что телевидение является просто отражением происходящего в обществе...

- Надо помнить, что телевидение в первую очередь средство коммуникации между властями и обществом. В действительности, именно телевидение формирует общественное мнение, идеологические основы общества. Корпоративная политика телеканалов чаще всего формируется по определенному политическому или социальному заказу. Порой белыми нитками шиты и коммерческие интересы тоже.

Думаю, сегодня журналистская профессия в целом подвергается эрозии. Не секрет, сегодня журналистика почти везде переживает кризис доверия. Некоторые думают- "каково общество, таково и телевидение", или "каждый народ заслуживает свое телевидение". В целом это глобальные проблемы. В эпоху, когда материальные блага одерживают верх над словом, наибольшей проблемой является утрата силы воздействия самого слова.

Если аудитория не верит написанному журналистом, если информация, передаваемая корреспондентом, служит корпоративному интересу, это - конец традиционной журналистики. Что же касается распространения информации пресс-службами, какое отношение имеет это к классической журналистике?

- На некоторых телеканалах выходят низкопробные передачи. Частные ТВ объясняют это коммерческим интересом. Не является ли это отговоркой?

- В действительности, вкусы разные, это всегда было так. В рыночных отношениях у каждого товара есть свой контингент покупателей. Но каждый телевизионщик должен знать, что среди потребителей его продукции находятся в первую очередь его близкие - члены семьи. Не знаю, кому нравятся низкопробные передачи, рассчитанные на дешевый рейтинг. Но их авторы своей никчемностью травмируют художественный вкус аудитории. В результате падает и рейтинг профессии. К сожалению, часто сталкиваемся с принципом "Подняться до твоего уровня не могу, но тебя за собою потяну".

Я понимаю, что коммерческие интересы важны, но они должны стоять на последнем месте. Вина за вытравление моральных ценностей, упадок духовности культуры лежит на тех же пошлых передачах. Уменьшение идеологической нагрузки не должно вести к безыдейности. По моему убеждению, современное телевидение - это динамичная реализация знаний и умений, основанных на грамотности. Если интеллект журналиста не находит отражения в подготавливаемых им материалах, то это по меньшей мере свидетельствует о его бестолковости.

Или же, другой пример: Что может поставить неграмотный режиссер? Большинство ток-шоу - это пересуды, сплетни, как в дворовых беседках. Подобные передачи, рассчитанные якобы на высокий рейтинг, по-моему, источник опасности...

Другая проблема заключается в том, что журналисты превращаются в обслуживающий персонал. Еще одна проблема - отсутствие профессиональной солидарности среди журналистов.

Иногда мы даже встречаемся с нарушением элементарных этических норм. Какое отношение имеют к журналистике шоумены, певцы и иже с ними? Порою кажется, что некоторые из них, целенаправленно настраивает аудиторию на пошлый вкус и примитивное мышление. В итоге, к сожалению, аудитория мерит журналистов одним аршином. Личность журналиста остается в тени...

Мы привыкли к тому, что, если телевидение освещает какое-либо событие, значит оно того стоит, значимо. Ныне чуть ли любое бытовое происшествие попадает в эфир. Словно и нет иного ракурса, подхода. Понятие эфирного фильтра отсутствует. У нас нет цензуры. Это замечательно для журналистики. Но я думаю, что у специалиста цензор должен быть внутри. Эфирную политику должны формировать умелые, грамотные профессионалы!

- Некоторые думают, что не стоит заново изобретать велосипед. Ведущие мировые продакшн-компании разрабатывают новые популярные проекты, а телеканалы других стран довольствуются приобретением лицензий на них. Насколько, по-вашему, правильно во всем мировом телевизионном пространстве демонстрировать передачи одинакового формата и одной сути? Не является ли это признаком некоего укрупнения? Отчего не приводится в движение мозговой центр ТВ, продумывающий креативные идеи и проекты?

- По существу, это вопрос, требующий очень глубокого ответа. Мировая тенденция глобализации не прошла мимо телевизионных проектов. Только проекты компании "Эндемол" чего стоят... Можно перечислять десятки таких крупных игроков. Если вдаваться в суть, нетрудно заметить, что приобретенные за рубежом передачи готового формата в большинстве случаев в местной импровизации дают слабый эффект. Копия хуже оригинала!

По-моему, причиной тому является отсутствие конкуренции между производителями местной, региональной телевизионной продукции. Рыночные механизмы для телеканалов в разных странах применяются по-разному. Это зависит от объема рынка. У нас рынок телевизионной продукции небольшой. Телеканалы мало загружают производственные объемы местных продакшн-студий, мало заказывают. В результате производство независимого телевизионного контента слабое.

- В чем, по-вашему, проблема?

- Во-первых, талантливому журналисту, продюсеру, режиссеру первым долгом необходимо создать надлежащие условия, дать ему должную оценку. Их надо оберегать от ревнивых и завистливых коллег, чтобы те не могли мешать рабочему процессу. Поверьте, это очень важный момент. Следует обеспечить возможность единомышленников трудиться в одной команде. Командный дух на телевидении очень важен!

Любая профессия на ТВ, а профессия журналиста в частности содержит элементы творчества. Потому, этой отраслью должны руководить грамотные, энергичные люди с творческим потенциалом, положительными человеческими качествами, позитивным мыслительным процессом и современным мышлением. Именно такие менеджеры способны формировать благоприятную творческую атмосферу и создать качественную телевизионную продукцию. Потому что эфир любого телеканала -это первым делом лицо его руководителя.

Вглядитесь, в большинстве ведущих государств мира СМИ являются отраслью, дающей толчок экономике, приносящей прибыль. Существует мировой рынок телевизионной продукции. Вместо того, чтобы адаптировать чью-то готовую продукцию к нашей национальной аудитории, мы можем создавать собственную. Понятие "Национальный бренд" способно принести успех и на телевизионном поприще. Просто с этим делом надо серьезно заниматься. В этой отрасли можно учредить "мозговой центр".

Подняв обмен информацией на новую ступень, телевизионные специалисты способны будут внести большую лепту в развитие нашего государства, народа. Капитанам медийной индустрии следует основательно подумать и над этой тенденцией.

Производимая телевизионная продукция должна быть устойчива к конкуренции, вызывать интерес, представлять общественную ценность. Одновременно она должна стать успешным международным проектом с коммерческой точки зрения. Опыт телеканалов мира располагает достаточным числом тому примеров.

- Вы являетесь ректором Академии телевидения и радио. Долгое время работали заместителем председателя телекомпании, Генеральным директором студии информационных программ. В настоящее время на Вас возложена обязанность обеспечивать Азербайджанское Телерадио компетентными кадрами. Способны ли новые лица занять место в "мозговом центре", о котором только что говорили?

- В конце апреля мы приступили к двухмесячным курсам и на конкурсной основе приняли в Академию по различным специальностям 80 слушателей. Поскольку обучение подходит к концу, могу сказать, принятые нами слушатели в основном подают большие надежды. У них очень хорошие преподаватели, мастера своего дела. Конечно, все покажет время. Хочется, чтобы и в дальнейшем в профессию телевизионщика приходили грамотные люди с широким кругозором, отдающие предпочтение нравственным ценностям.

В нашей профессии большое значение имеет и коммуникабельность. Важно и умение правильно оценивать конъюнктуру. На телевидении играют роль индивидуальная ответственность каждого сотрудника, его добросовестный подход к своей работе. К тому же, нельзя допустить падение индекса престижа профессии, должно быть сохранено понятие профессиональной ответственности.

- Как можно изменить ситуацию в области телевидения, вернуть потерянную аудиторию?

- Сегодня из различных источников на общество оказывается интенсивное информационное давление. Если тележурналисты становятся пропагандистами и агитаторами, то это вызвано существующей реальностью. Наша профессия испытывает большую нужду в журналистских расследованиях и публицистических передачах, воздействующих на общественное мнение.

Зритель должен ждать эти передачи в эфире, с нетерпением считая часы, остающиеся до их начала. Нужны авторитетные лица в эфире, интеллектуальная своеобразность которых послужила бы формированию позитивного информационного поля, а не сиюминутные звезды-звездочки канала с непонятным мироощущением.

Если СМИ, традиционная опора и надежда общества на лучшее, теряет роль буфера, плюрализм становится монотонной, свобода слова, считающаяся краеугольным камнем демократии, сжимается в материальных тисках..., все это не может основательно не влиять на качество телепередач.

Тут палка с двумя концами. Не будет материальной независимости - нельзя будет говорить ни о каком новом телевизионном проекте. Общеизвестно, что телевизионный продукт появляется в результате довольно дорогостоящего процесса. Однако в то же время он обязан отвечать требованию аудитории. Зритель не должен перед телевизором терять время. Его надо проводить с пользой. Нельзя забывать, что, независимо от жанра, современное телевидение любит интерактивность. Необходимо уживаться с новыми требованиями. Потому что, готовность к переменам - основное требование времени. В теории эволюции так и говорится, что выжили не сильнейшие, а те виды, индивиды, которые смогли приспособиться.

- На фоне технологического скачка раздавались пессимистические прогнозы о том, что классическое телевидение уйдет в прошлое. Ныне многие сайты создают собственные Интернет-ТВ, каждый может открыть свой канал на Youtube. Эксперты утверждают, что телевидение в традиционном понимании не выдерживает этой конкуренции. Потому что, друг против друга стоят с одной стороны Интернет-ТВ, работающее в online режиме, с другой стороны телеканалы, резко сокращающие количество и объем живого эфира.

- Вы правы. Эта тенденция очень сильна. Так было всегда: когда появилось кино - стали говорить о наступлении эры конца театра, изобрели телевидение - предрекли конец кино, пришел интернет -поспешили хоронить телевидение. Но ничего из этого не случилось.

Лет десять тому назад, когда я был в США и объездил американские телеканалы, там тоже давали мрачные прогнозы. Несомненно, движущей силой прогресса общества являются современные технологии. Хотя мы, телевизионщики, привыкли, что все права и возможности по распространению оперативной информации принадлежат нам, но проникновение интернета на информационное поле поменяло все традиционные понятия. Даже некоторые телевизионщики, сменив эфирное пространство, стали блогерами.

Конечно, в оперативности интернет-каналы на шаг впереди. Но чувство ответственности, компетентности, солидность в интернете не таковы, как на телеканалах. В целом, потенциал Интернет-ТВ очень широк и в будущем оно будет оставаться основным конкурентом традиционного телевидения. Я так думаю!

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