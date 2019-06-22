https://news.day.az/society/1131497.html ЧП в известном развлекательном центре в Баку, много пострадавших
ЧП в известном развлекательном центре в Баку, много пострадавших
В развлекательном центре "Мегафан" произошел инцидент.
Как передает Day.Az со ссылкой на ONA, по информации, поступившей на горячую телефонную линию министерства по чрезвычайным ситуациям "112", инцидент произошел на 2-м этаже развлекательного центра.
По предварительным данным, во время взрыва шаров произошла внезапная вспышка, в результате которой пострадали двое детей и четверо взрослых.
Возгорания в здании не произошло.
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