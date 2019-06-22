В развлекательном центре "Мегафан" произошел инцидент.

Как передает Day.Az со ссылкой на ONA, по информации, поступившей на горячую телефонную линию министерства по чрезвычайным ситуациям "112", инцидент произошел на 2-м этаже развлекательного центра.

По предварительным данным, во время взрыва шаров произошла внезапная вспышка, в результате которой пострадали двое детей и четверо взрослых.

Возгорания в здании не произошло.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!