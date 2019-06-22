https://news.day.az/society/1131505.html Возросло число пострадавших в результате ЧП в "Мегафан"
Возросло число пострадавших в результате ЧП в "Мегафан"
Число пострадавших в результате инцидента в "Мегафан" возросло.
Как передает Day.Az со ссылкой на ONA, согласно информации МЧС 9 человек, 4 из которых дети, были отпущены домой после оказания первичной медицинской помощи. Посетители получили легкие телесные повреждения, говорится в сообщении.
Руководитель пресс-службы Главного управления полиции города Баку Эльшад Гаджиев сообщил , что шары в развлекательном центре взорвались из-за неосторожности аниматоров.
По факту ведется расследование.
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