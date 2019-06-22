Число пострадавших в результате инцидента в "Мегафан" возросло.

Как передает Day.Az со ссылкой на ONA, согласно информации МЧС 9 человек, 4 из которых дети, были отпущены домой после оказания первичной медицинской помощи. Посетители получили легкие телесные повреждения, говорится в сообщении.

Руководитель пресс-службы Главного управления полиции города Баку Эльшад Гаджиев сообщил , что шары в развлекательном центре взорвались из-за неосторожности аниматоров.

По факту ведется расследование.

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