Один человек погиб и трое ранены в результате дорожно-транспортного происшествия (ДТП), имевшего место в субботу днём в самом центре столицы - на улице Зарифы Алиевой, за зданием Музейного центра.

Как передает Day.Az со ссылкой на Oxu.Az, об этом сообщили в правоохранительных органах Сабаильского района.

На данный момент известно, что водитель автомобиля марки Hyundai Sonata потерял управление и в результате машина врезалась в дерево. На месте происшествия погибла 40-летняя Кенуль Аббаслы.

За рулём находилась жена дяди К. Аббаслы. Всего в машине были четыре женщины. Все трое госпитализированы в Клинический медицинский центр и находятся в отделении реанимации.

Отметим, что погибшая была матерью троих детей.

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