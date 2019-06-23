В создании сокровищницы книжной и периодической печати в Национальном Музее Истории Азербайджана сыграло то, что в решении Комиссариата Народного Просвещения Азербайджанской ССР о создании музея было указано, что данное образование должно иметь библиотеку. С этой целью Правление передало в распоряжение Музея книжный фонд Общества изучения родного края.

Как передает Day.Az со ссылкой на Azerhistory, на базе этого фонда была основана библиотека Национального Музея Истории Азербайджана. На протяжении многих лет эта библиотека была одной из самых богатых сокровищниц полиграфической продукции.

С момента создания Музея истории Азербайджана в Книжном фонде было начато коллекционирование книг. Изначально это учреждение называлось Музекскурс. Оно смогло внести свой вклад в становление музейного дела за полгода. В соответствии с целью и задачами в музее была собрана первоначальная коллекция материалов. Для сотрудников музея было чрезвычайно важно собрать образцы статей, памятных вещей, фотографий и книг, которые были опубликованы в последние столетия. Это служило доказательством того, что азербайджанский народ имеет долгую историю.

Книги поступали в библиотеку различными способами. Одним из предложенных методов была конфискация. Это мероприятие Уполномоченного по народному образованию Азербайджана было использовано в первую очередь против представителей аристократии и высшего сословия. 13 июля 1920 г из дома Г. З. Тагиева были конфискованы 86 книг, и 5 книг из имущества Бенкендорфа. Среди них были книги принадлежавшие гражданину И.В. Ушкову.

В том же году музею была передана литература, принадлежащая горсовету. В этот период музейная библиотека также получила 36 книг общества под названием "На благо студентов". Постепенно увеличились случаи приобретения книг и рукописей у населения.

Получение копий книг, которые были пожертвованы людьми, стали желанным дополнением к книгам в библиотеке. Например, в соответствии с отчетом от 4 июля 1921 года, житель Баку Г.Ю. Ральский вручил свои книги, а гражданка Беляева передала работу "Эскизы военного флага Азербайджанской Республики".

Кроме того, администрация музея обратилась к руководству азербайджанского филиала АН СССР за помощью в изъятии у населения публикаций, имеющих научное значение.

Таким образом, у гражданина Х.Р. Козина была приобретена книга Восковатова "Рисунки с изображением оружия и одежды русских войск". В книге, охватывающей 1841-1862 годы, представлена история двух тысяч гравюр.

Начиная с 1925 года работники музея главе с директором Давуд бей Шарифовым прилагали усилия по работе над организацией книжного фонда.

Научный сотрудник музея Ю. Пахомов находился в командировке в Москве и Ленинграде с 24 июня по 7 сентября 1928 года, чтобы обнаружить музейные экспонаты, имеющие отношение к истории Азербайджана. Нумизматические, археологические и этнографические материалы, полученные ученым, который проводил поиски "азербайджанства", обогатили фонды музея.

Обогащение книжного фонда музея осуществлялось путем установления связей с другими республиками СССР. По возвращении из командировки в Тбилиси в 1925 году Д. Шарифов попросил Совет профсоюзов содействовать передаче рукописей и книг по истории Южного Кавказа, хранящихся в музее Грузии, Азербайджану . Книжный фонд, созданный Д. Шарифовым, и впоследствии получал книг и рукописи из-за пределов Азербайджана.

Согласно отчетам старшего научного сотрудника кафедры "История народов Азербайджана" Г.Ахундова. написанному в архивах и библиотеках Москвы и Ленинграда, на основании редких, отобранных книг на русском и персидском языках по истории Азербайджана. Всего было обнаружено 43 книги на русском и 43 на восточных языках . Он также собрал иллюстрированных материалы из 276 частей - планы, чертежи, и 17 архивных документов. Кроме того, он собрал 256 редких книг и журналов.

Как мы уже упоминали, Музекскурс придавал большое значение работе библиотеки в своей деятельности. Библиотека вместе с музеем прошла сложный путь развития. В первые месяцы его существования книжный фонд Общества изучения родного края был передан музею. На этом этапе возникла необходимость перевода создания музея на научную базу.

В отсутствие исторических исследовательских центров "Азербайджанское научно-исследовательское и проектное общество" стало одной из первых организаций, сыгравших важную роль в создании и развитии Азербайджанского государственного музея. Членами этого общества были многие сотрудники музея, в том числе Д. Шерифов, Ю. Пахомов, М. Маликов, И. Шейхзаде, В. Цуммер, А. Зифельд-Симояги, А. Алекперов. Читая лекции, участвуя в научных дискуссиях и дебатах, они использовали книги из фонда Музея, публикуя свои статьи в издательстве Общества.

В Фонде документальных материалов в свое время были переданы документы, фотографии, карты, а также материалы по азербайджанской культуре, просвещению, науке и литературе, национальные СМИ, охватывающие период с начала 19-го века до нашего времени. В частности, фонд пополнился фотографиями, письмами и написанными книгами, отражавшими жизнь и деятельность видных общественных деятелей и известных ученых Азербайджана.

Среди них - работы ученого, писателя и просветителя Рашида Бека Эфандиева, который жил и работал в начале 20-го века (большинство опубликованы в период с 1906 по 1916 год в Стамбуле и Тбилиси), известного интеллектуала, музыковеда, художника, каллиграфа, живописца, историка, писателя и поэта Мирмохсина Навваба, родившегося в Карабахе.

Книги в Фонд документальных материалов были пожертвованы родственниками известных деятелей. Например, документы Р. Эфендиева были переданы его сыном Мамед Эфендиев в 1973 году, документы Ахмеда Набиева передала его внучка Севиндж Тагизаде в 1982 году, а внучка Навваба Симузар Агаева передала его архивы в 1987 году.

Также фонд обогатился в свое время оригинальными рукописями на арабском, персидском и азербайджанском языках, имеющих большую научную, культурную и историческую ценность и относящихся к XI-XX векам. Среди них Коран, книги по литературе, философии, логике, медицине, астрономии, математике, геометрии, истории, суфизму, арабской грамматике, живописи, искусству письма.

Стоит отметить и некоторые экземпляры периодической прессы, переданые в фонд. В частности - журнал "Молла Насреддин", который начал издаваться Джалилом Мамедкулизаде в 1906 г.

3 июня 1918 года в "Известиях правительства Азербайджанской Республики" было принято решение об учреждении официального органа СМИ вновь созданного государства. Так, первый номер газеты "Азербайджан" вышел в Гяндже 15 сентября 1918 года - в день, когда Кавказская исламская армия освободила Баку от армяно-большевистской оккупации.

14 декабря 1915 года комиссия по закупкам музея приобрела за 1000 манатов коллекцию газеты "Азербайджан", органа Демократической партии Азербайджана, которая печаталась в период с 1947 по 1948 в Южном Азербайджане, и передала ее по акту №94 в Фонд документальных материалов.

В 1955 году при музее был создан Фонд подарков и памятных вещей (тогда назывался Исторический Фонд), С 1955 по 2016 годы в фонд в качестве подарков было передано 300 книг. Также в фонд в разное время были переданы подарки от президента России Владимира Путина, президента Турции Тургута Озала, короля Афганистана Мохаммада Захир Шаха, президента Индонезии Сукарно, президента Арабской Республики Египет Джамала Абдульнасира, президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова.

Особый интерес представляют произведения азербайджанских авторов, переведенныена иностранные языки, и книги, переданные в дар музею. В 1974 году издательство Мартина Ремане опубликовало на немецком языке произведения азербайджанского поэта Имамаддина Насими, жившего в 16 веке. В 1975 году издатель передал эту книгу в Музей.

Также ценным экземпляром является сборник стихов Мирзы Шафи Вазеха, переведенный на немецкий язык Фридрихом Боденштейном в 1883 году. Эта книга была подарена представителем делегации Германской Демократической Республики.

Книжный фонд также увеличился за счет обмена книгами азербайджанских историков с музеями и университетами других стран.

Только в 1928-29 годах было обменено 393 книги, также были получены экземпляры путем приобретения и издания. В 1930 году в библиотеке музея было более 7000 публикаций. В результате многолетней кропотливой работы персонала Музея в библиотеку вошло большое количество редких книг.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!