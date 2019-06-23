В Баку и на Абшеронском полуострове завтра ожидается солнечная погода, утром местами возможен туман, северо-западный ветер днем сменится юго-восточным. Об этом сообщает Trend в воскресенье со ссылкой на Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, передает Day.Az.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью 21-25, днем - 32-36 градусов тепла, в Баку ночью - 23-25, днем - 33-35 градусов тепла.

Атмосферное давление составит 758 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность ночью составит 55-65, днем - 30-35 процентов.

На северных пляжах Абшерона (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) северо-западный ветер днем сменится юго-восточным ветром, температура морской воды составит 22-23 градуса.

На южных пляжах (Тюркан, Говсан, Сахиль, Шихово) умеренный северо-западный ветер днем также сменится юго-восточным, температура морской воды составит 24-25 градусов.

В районах страны днем в основном без осадков. Вечером на некоторых горных территориях возможны ливни, грозы и град. Будет дуть восточный ветер.

Температура воздуха ночью - 20-25, днем - 33-38, в некоторых местах - 40, в горах ночью - 14-18, днем - 22-27 градусов тепла.

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