https://news.day.az/society/1131573.html Какой будет температура воды на пляжах Абшерона? Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана обнародовал прогноз погоды на завтра.
Какой будет температура воды на пляжах Абшерона?
Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана обнародовал прогноз погоды на завтра.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, на северных пляжах Абшерона (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) северо-западный ветер днем сменится юго-восточным ветром, температура морской воды составит 22-23 градуса.
На южных пляжах (Тюркан, Говсан, Сахиль, Шихово) умеренный северный ветер днем также сменится юго-восточным ветром, температура морской воды составит 24-25 градусоы.
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