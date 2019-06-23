Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана обнародовал прогноз погоды на завтра.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, на северных пляжах Абшерона (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) северо-западный ветер днем сменится юго-восточным ветром, температура морской воды составит 22-23 градуса.

На южных пляжах (Тюркан, Говсан, Сахиль, Шихово) умеренный северный ветер днем также сменится юго-восточным ветром, температура морской воды составит 24-25 градусоы.

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