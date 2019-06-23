https://news.day.az/society/1131603.html В центре Баку сгорел автомобиль, образовалась "пробка" - ФОТО
В центре Баку сгорел автомобиль, образовалась "пробка" - ФОТО
В Баку на пересечении Тбилисского проспекта с улицей Измир сгорело транспортное средство.
Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Trend, сообщил глава пресс-службы Бакинского транспортного агентства Маис Агаев.
По его словам, в связи с этим на проспекте образовался небольшой затор.
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