В Баку на пересечении Тбилисского проспекта с улицей Измир сгорело транспортное средство.

Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Trend, сообщил глава пресс-службы Бакинского транспортного агентства Маис Агаев.

По его словам, в связи с этим на проспекте образовался небольшой затор.

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