В сети распространилось видео, на котором запечатлен момент взрыва гелиевых шаров, произошедшего накануне в расположенном в Хатаинском районе Баку развлекательном центре Megafun.

Как передает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, на кадрах видно, что причиной взрыва стало размахивание жонглером огневым файером вблизи шаров.

Напомним, что в результате ЧП в развлекательном центре пострадали 8 человек, трое из которых - дети.

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