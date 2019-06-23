https://news.day.az/society/1131654.html Обнародованы кадры взрыва в известном развлекательном центре в Баку - ВИДЕО
Обнародованы кадры взрыва в известном развлекательном центре в Баку - ВИДЕО
В сети распространилось видео, на котором запечатлен момент взрыва гелиевых шаров, произошедшего накануне в расположенном в Хатаинском районе Баку развлекательном центре Megafun.
Как передает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, на кадрах видно, что причиной взрыва стало размахивание жонглером огневым файером вблизи шаров.
Напомним, что в результате ЧП в развлекательном центре пострадали 8 человек, трое из которых - дети.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре