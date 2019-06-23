Баку невозможно себе представить без городского общественного транспорта.

Это понимали и художники, запечатлевавшие самые разные городские виды, передает Day.Az со ссылкой на Azerhistory.

В этой подборке собраны картины самых разных художников, творивших в ХХ и ХХI веке.

Работы сделаны в разных видах изобразительного искусства: в живописи, графике и в компьютерной графике.

В материале использованы работы Рауфа Джанибекова, Беюкаги Мирза-заде, Надира Абдурахманова, Талеха Миркасымова, Вугара Али, Намика Ибадуллаева, Галы Астаповой, Алекпера Рзакулиева, Джавида Гусейнова, Антона Кио, Максима Ланчака, Чингиза Аббасова, Дмитрия Коротченко, Ганбара Ганбарлы.



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