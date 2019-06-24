Абитуриенты, не прошедшие электронную регистрацию по специальности "музыкальное искусство" V группы, могут зарегистрироваться после того, как внесут в систему "музыкальная школа-выпускник" информацию образовательных документов о музыкальной специальности.

Как передает Day.Az, об этом сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ).

Регистрация для участия на экзаменах по специальности продолжится до третьего июля 2019 года.

Отметим, что абитуриенты, закончившие учебные заведения, не зарегистрированные в реестре министерства культуры, не могут проходить электронную регистрацию по специальностям, требующим особых способностей.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!