В Азербайджане состоится пробный экзамен в рамках второго тура приемного экзамена для желающих поступить в резидентуру. Как передает Day.Az, об этом сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ).

Желающие принять участие в пробном экзамене должны с 10:00 24 июня до 17:00 28 июня пройти регистрацию на сайте ГЭЦ и записаться на экзамен.

Тестовый экзамен начнется в 10:00 29 июня в здании ГЭЦ по адресу: ул. Абдулвахаба Саламзаде, 28.

Экзамен продлится 2,5 часа. Участие в тестовом экзамене стоит 30 манатов.

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