Для регулирования дорожного движения в Азербайджане будут применяться два дополнительных знака.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на marja.az, в связи с этим в закон "О дорожном движении" внесены изменения.

Так, в группу горизонтальной разметки добавляется "желтая сетка на перекрестке".

Помимо этого, предлагается ввести знак "постоянный поворот направо".

Day.Az представляет эти знаки:

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