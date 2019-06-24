https://news.day.az/society/1131780.html На дорогах Азербайджана появятся новые знаки - ФОТО
На дорогах Азербайджана появятся новые знаки - ФОТО
Для регулирования дорожного движения в Азербайджане будут применяться два дополнительных знака.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на marja.az, в связи с этим в закон "О дорожном движении" внесены изменения.
Так, в группу горизонтальной разметки добавляется "желтая сетка на перекрестке".
Помимо этого, предлагается ввести знак "постоянный поворот направо".
Day.Az представляет эти знаки:
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