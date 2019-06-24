В городе Нижние Серги в Свердловской области в результате драки погиб мужчина. Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает E1.RU. По его информации, погибший - 49-летний азербайджанец по имени Руфулла.

Драка произошла 22 июня после конфликта в баре, случившегося накануне; факт инцидента изданию подтвердили в пресс-службе областного главка МВД. В заведении, как пишет сайт, подрались русские и азербайджанцы, все - местные жители. Причина конфликта осталась неизвестной.

Издание также пишет, что после гибели Руфуллы в Нижние Серги были стянуты подразделения ОМОН, но сейчас они уже выведены из города.

Помимо этого E1.RU приводит множество комментариев местных жителей и очевидцев, подтверждения которым найти не удалось.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!