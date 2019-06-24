Талантливый фотограф Вахид Гасанов на своей странице @vahidhasano делится волшебными фотографиями и короткими видео, снятыми во время путешествий по Азербайджану.

Day.Az не раз представлял сделанные им фотографии, которые раскрывают всю красоту Родины, показывая природу регионов страны в разные сезоны и время суток.

Последнее свое путешествие Вахид совершил в Загаталу, где сделал много ярких фотографий и видео. Но пока на своей странице он поделился лишь фотографией Пери Гала и видео с водопада Ганслар.

Отметим, что эпичное видео вызвало огромное число положительных комментариев пользователей соцсети.

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