https://news.day.az/society/1131911.html Эпичное видео водопада в Загатале взбудоражило Сеть - ВИДЕО - ФОТО
Эпичное видео водопада в Загатале взбудоражило Сеть - ВИДЕО - ФОТО
Талантливый фотограф Вахид Гасанов на своей странице @vahidhasano делится волшебными фотографиями и короткими видео, снятыми во время путешествий по Азербайджану.
Day.Az не раз представлял сделанные им фотографии, которые раскрывают всю красоту Родины, показывая природу регионов страны в разные сезоны и время суток.
Последнее свое путешествие Вахид совершил в Загаталу, где сделал много ярких фотографий и видео. Но пока на своей странице он поделился лишь фотографией Пери Гала и видео с водопада Ганслар.
Отметим, что эпичное видео вызвало огромное число положительных комментариев пользователей соцсети.
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