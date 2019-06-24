В этом году в средних школах Азербайджана будет больше вакантных мест учителей начальных классов.

Об этом сказал завотделом по человеческим ресурсам министерства образования Эшги Багиров, сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Trend.

Он напомнил, что с сегодняшнего дня начался электронный прием на работу учителей общеобразовательных школ, входящих в систему министерства, и регистрацию уже прошли до 500 кандидатов.

Багиров сказал, что для участия в конкурсе необходимо зарегистрироваться на сайте miq.edu.az.

Напомнив, что в прошлом году регистрацию для участия в конкурсе прошло рекордное число - 51 тысяча кандидатов, Багиров добавил, что в этом году ожидается примерно столько же заявлений. В конкурсе могут участвовать граждане Азербайджана, окончившие средние специальные учебные заведения и вузы по педагогическим специальностям, получившие диплом государственного образца (диплом с отличием), а также те, у кого признан документ о зарубежном высшем образовании, включая лиц, которым разрешено постоянно проживать в Азербайджане. Проходя электронную регистрацию, кандидаты должны указать в заявлениях вид участия в конкурсе. Так, лица, принявшие участие в прошлогоднем конкурсе, с этими результатами могут сразу участвовать в выборе вакансии или в этом году повторно принять участие в тестовом экзамене конкурса. В туре по выбору вакансий могут также участвовать лица, 10 лет преподававшие по договору в общеобразовательных школах, ушедшие с работы менее трех лет назад и принявшие участие в диагностическом оценивании знаний и способностей.

Прием учителей на работу состоит из четырех этапов: оценка показателей в электронном заявлении, тестовый экзамен, выбор вакантных мест и собеседование. В тестовом экзамене кандидатам будет задано 60 вопросов. Набравшие проходной балл в этом туре кандидаты смогут выбирать из восьми вакантных мест.

Багиров добавил, что тестовые экзамены для приема на работу учителей пройдут 8-24 июля.

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