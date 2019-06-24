https://news.day.az/society/1131983.html В Баку перекрыли эту улицу, образовалась пробка
В Баку перекрыли эту улицу, образовалась пробка
В Баку въезд с улицы Рашида Бейбутова на улицу Сулеймана Рагимова перекрыт.
Как сообщили Day.Az в Бакинском транспортном агентстве, причиной является проведение ремонтных работ на этой территории.
В связи с этим на этой территории наблюдается высокая плотность автомобилей.
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