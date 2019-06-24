19-21 июня при организационной поддержке общественного объединения IDEA, Молодежного фонда Азербайджана, министерства образования, азербайджанского представительства Всемирного фонда дикой природы и исполнительной власти Лянкяранского района был проведен традиционный экологический лагерь "Защитим леопардов".

Как сообщает Trend со ссылкой на IDEA, в мероприятии приняли участие более 60 школьников из Лянкярана, Астары, Лерика и Масаллы, передает Day.Az.

В первый день участники мероприятия получили обширную информацию об образе жизни леопардов, ареале обитания и роли в природе, приняли участие в семинарах по защите популяции этого редкого животного, ознакомились с причинами сокращения числа леопардов, а также приняли участие в викторине по биоразнообразию. Также школьникам был представлен документальный фильм Адриана Штерна под названием "Самый разыскиваемый в мире леопард". Во второй и третий день проведен футбольный чемпионат. В играх приняли участие три команды из 11-класскников из Лянкярана, Масаллы и Астары, в которых приняли участие как парни, так и девушки. Чемпионом стала команда из Лерика. Команде-победителю вручили кубок и медали, а участникам - памятные подарки. Главной задачей организации лагерей является формирование у школьников представления о леопардах, информированности и навыков проведения просветительской работы по защите этого редкого животного.

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