В понедельник состоялся прием ковров в ОАО "Азерхалча". Были приняты ковры, сотканные в филиалах Габала, Исмаиллы, Гобустан, Абшерон и Нардаран.

Как сообщает в понедельник Trend со ссылкой на "Азерхалча", начальник отдела художественного творчества и контроля качества Нева Агалиева сказала, что из 106 ковров, прибывших на приемку, шесть сотканы в Габале, 20 - в Исмаиллы, 21 - в Абшероне, 45 - в Нардаране, передает Day.Az.

Во время приема качество ковров оценивают эксперты. Качество определяется в зависимости от плотности и соответствия стандартам плетения, аккуратности компоновки краев ковра.

Было отмечено, что в филиалах Габала, Исмаиллы и Гобустан предпочитают ткать ширванские, в Абшеронском и Нардаранском филиалах - бакинские ковры.

В филиалах Исмаиллы и Габала, которые производят продукцию с 2017 года, было соткано 1336 квадратных метров, а в мастерских Гобустана, Абшерона и Нардарана, которые функционируют с прошлого года, 441,4 квадратных метра ковра. Ткачи усердно работают над качеством продукции.

Эксперты пришли к выводу, что ковры, сотканные в Исмаиллы, наилучшего качества.

Говоря о важности приема ковров с участием специалистов в филиалах "Азерхалча", председатель правления акционерного общества Видади Мурадов отметил, что этот процесс положительно сказался на повышении производительности и качества. Также, наряду с достижениями обсуждались дефекты производства, что предотвратит в дальнейшем их повторение.

Председатель сказал, что регулярные учебные курсы, организованные "Азерхалча", способствовали формированию профессиональных ткачей. "Профессиональные ткачи, работающие в филиалах акционерного общества, ткут ковры по традициям старого ковроткачества и по стандартам мирового рынка", - отметил он.

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