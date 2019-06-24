Поступившие в 2019/2020 учебном году в магистратуру Национальной академии наук Азербайджана бакалавры должны пройти регистрацию. Как сообщает в понедельник Trend со ссылкой на НАНА, требуются следующие документы:

- диплом, свидетельствующий о завершении образования или справка

- копия удостоверения личности - 2 экземпляра

- военный билет или копия документа о прикреплении к призывной комиссии - 2 экземпляра

- цветная фотография в размере 3х4

- поступившим на платной основе - копия квитанции об оплате обучения - 2 экземпляра

- имеющим право на бесплатное обучение - нотариальное заверение соответствующих документов (сертификатов).

Регистрация допущенных к магистратуре бакалавров будет проводиться с 27 июня 2019 по 10 июля 2019 (за исключением нерабочих дней) с 10:00 до 17:00 в главном корпусе президиума НАН Азербайджана в отделе магистратуры, передает Day.Az.

Непрошедшие регистрацию бакалавры будут исключены из списка принятых в магистратуру.

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