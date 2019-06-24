В прежние времена банков в Баку было немало. Началось все в XIX веке...

В феврале 1874 г. в Баку открывается Общество взаимного кредита. Успешная деятельность общества уже к концу 80-х гг. способствовала появлению в нем 746 членов, а сумма кредита достигла 2 млн. 132 тыс. руб. Общество взаимного кредита обладало годовым оборотом в 85 млн. руб, передает Day.Az со ссылкой на Azerhistory

В июне 1874 г. было учреждено Бакинское отделение Российского государственного банка. Это было одно из двенадцати отделений акционерных банков, существовавших в Баку до 1916 г. Основными активными операциями Бакинского отделения государственного банка были учет и переучет векселей, выдача ссуд под ценные бумаги и товары (нефть и нефтепродукты).

В числе постоянных клиентов Российского государственного банка были крупные нефтепромышленники-миллионеры Нобель, Лианозов, Тагиев, Нагиев, Асадуллаев, Гаджинский, Дадашев. В течение десяти лет (1902-1912) здесь было открыто 227 кредитов на сумму 8,5 млн. руб., а только в одном 1916 г. - 398 кредитов на сумму 37,5 млн.

Второе место в балансе крупнейшего отделения принадлежало операциям по ссудам под ценности (бумаги, товар). С 1901-го по 1915 г. они возросли с 10,5 до 83 млн. руб. В августе 1881 г. по решению Бакинской городской думы в городе возник Общественный городской банк, а в 1886 г. в Баку начало действовать Отделение Тифлисского коммерческого банка. В 1890 г. оборот отделения банка составлял 136 млн. 367 тыс. руб.

В августе 1890 г. в Баку создается Отделение Волжско-Камского банка, операции которого уже в 1891 г. исчислялись в сумме 42 млн. руб. В годы перед Первой мировой войной банк занимал ведущее положение по развитию операций в Бакинском районе. С 1905 г. оборот отделения составлял 456 млн., а в 1915 г. - около 12 млрд. руб. В 1898 г. в Баку учреждается Отделение С.-Петербургского-Азовского Коммерческого банка.

В 1903 г. в Баку открылось отделение одного из самых солидных и крупных коммерческих банков России - С.-Петербургского международного коммерческого банка, переводы которого уже в первые годы его функционирования составляли 364 млн. руб., а в 1905 г. - 2 млрд. 620 млн. руб.

В начале XX в. активную деятельность в Баку и прилегающих районах развернуло отделение Северного банка (надо сказать, что в процессах монополизации нефтяной промышленности Азербайджана ведущую роль играли российские банки). Объем учетных операций колебался в пределах от 5 до 9 млн. руб. в год, ссуды по специальным текущим счетам увеличились к 1903 г. с 7 млн. руб. до 905 млн.

В 1910 г. после слияния Северного и Русско-Китайского банков был учрежден Русско-Азиатский банк, превратившийся в крупнейший банк страны. В 1915 г. затраты Бакинского отделения банка только на товарные операции составили около 11 млн. руб.

Под контролем Русско-Азиатского банка к началу 1917 г. оказалось 18 крупнейших бакинских предприятий, что свидетельствовало о дальнейшем проникновения банковского капитала в нефтяную промышленность. В 1901 г. было открыто и Второе бакинское общество взаимного кредита. В Баку существовали также Учетно-ссудный банк Персии, Торгово-промышленный банк, Русский банк для внешней торговли, Кавказский банк (Грузия).

В 1916 г. в Баку открывает свое отделение Азовско-Донского банка. Накануне Первой мировой войны группа Азовско-Донского банка включала семь крупных нефтяных предприятий. Все перечисленные банки являлись отделениями - центры их находились в Петрограде, кроме двух: Тифлисского купеческого и Кавказского, правления которых находились в Тифлисе. Проникновение в Азербайджан банковского капитала оказывало огромное влияние на концентрацию производства и централизацию нефтяной промышленности.

Расширив и упорядочив связи с торгово-промышленными предприятиями, банки стали контролировать всю их деятельность. Происходили сращивание банковского капитала с промышленным и образование финансового капитала. Последний, в свою очередь, сращивался с нефтепромышленным капиталом, что привело к господству финансового капитала в нефтяной промышленности.

Владельцы банков подчиняли своему влиянию нефтяные компании. Так, председатель правления Русско-азиатского банка Путилов одновременно был директором нефтяной компании "Лианозов и Ко", а также членом правления "Товарищества братьев Нобель" и общества "Эмба-Каспий".

Нефтепромышленники Нобель, Лианозов были, в свою очередь, тесно связаны с русскими и иностранными банками. Начавшееся в 1909 г. оживление в промышленности перешло в настоящий подъем, который был вызван расширением внутреннего рынка, накоплением капитала, увеличением товарности сельского хозяйства, а также усиленной подготовкой царского правительства к войне.

В 1914 г. был учрежден Бакинский купеческий банк с основным капиталом в 5 млн. руб. Учредителями банка были бакинские миллионеры Гаджи Зейналабдин Тагиев, Муса Нагиев, Шамси Абдуллаев. Банку было разрешено российским царским правительством выпускать акции по номинальной стоимости - цена акции составляла 250 руб. Акционерами банка являлись главным образом купцы, нефтепромышленники и пароходовладельцы.

На общем собрании акционеров избирались совет и правление банка, которые ведали всеми его делами, а для текущей работы совет и правление назначали директора-распорядителя. При правлении находился Комитет по учету векселей, который в определенное время рассматривал кредитоспособность предъявителей и векселедателей и мог дать банку распоряжение на производство учета этих векселей. Ежегодно в марте общее собрание акционеров утверждало годовой отчет о деятельности банка, и тогда же распределялась прибыль банка, которая затем выплачивалась в виде дивидендов акционерам банка - каждому в соответствии с количеством имеющихся у него в наличии акций.

По уставу банка из этой же прибыли выплачивалась тантьема (вознаграждение) директору-распорядителю в размере определенного процента и отдельно коллективу работников банка. Не утруждая себя подсчитыванием прибыли, можно предположить, что акционеры оставались более чем довольны, т.к. прибыль, очевидно, была немалая. Взять хотя бы то, что сотрудники банка получали тантьему, составляющую одиннадцатимесячную (!) зарплату каждого.

А как же осуществлялось конкретное руководство денежными операциями банка? Для ведения повседневной оперативной работы в банке имелись отделы, самые крупные из которых - отдел учета векселей, товарный отдел и некоторые другие - возглавлялись доверенными банка, имеющими право второй подписи на банковских документах.

Кроме того, банк располагал стальной кладовой с сейфами. Последние сдавались клиентам на арендных началах для хранения в них ценностей - денег, ценных бумаг, золота, бриллиантов и т.д. Можно смело сказать, что банки были важнейшими учреждениями, в которых протекала вся деловая и коммерческая жизнь города на рубеже XIX-XX вв.

Все банки, о которых было рассказано выше, существовали как при царском режиме, так и в Азербайджанской Демократической Республике (1918-1920). Если подсчитать, то до 1917 г. банковских учреждений в Баку было около 30.

В 1920 г. банков и банковских контор было примерно 20. Большое распространение в Баку - центре Кавказского монополистического капитала - получило и строительство специальных зданий для банков. Совершенно новым типом подобного сооружения являлось специально построенное здание Госбанка, построенное по проекту гражданского инженера Казимира Скуревича в 1897-1899 гг.

Затем были построены здания Тифлисского коммерческого банка на углу Барятинской и Милютинской улиц (позднее ул. Академика Абдулкерима Ализаде и Тарлана Алиярбекова) и отделения Петербургского Северного банка.

Размещение банков на угловых участках делового центра оказало значительное влияние на формирование облика центральной части города. Занимая в строчной застройке кварталов угловые участки, банки выполняли и градостроительную функцию. Тифлисский и северные банки построены с большим вкусом и размахом. Впрочем, банки часто размещались и в жилых домах, как это было, например, на Меркуриевской улице, 10 - в доме Тагиева (позднее ул. Зарифы Алиевой), на Горчаковской улице - в доме Зейца (позднее ул. Тагиева), на Мариинской (позднее ул. Расула Рзы).

После февральской революции 1917 г. банковские служащие в Петербурге учредили Всероссийский профсоюз служащих кредитных учреждений. Во всех городах, где имелись банки, были созданы отделения Профессионального союза, в том числе и в Баку. В 1919 г. в Профсоюзе уже числились 400 банковских работников.

В начале 1920 г. из представителей профсоюзных организаций банка под руководством бакинского РКП(б) была создана комиссия для ведения переговоров с предпринимателями для заключения коллективных договоров. Установление в Азербайджане 28 апреля 1920 г. Советской власти положило конец этим переговорам.

С первого же дня новой власти по распоряжению Азербайджанского Революционного комитета банки прекратили свои операции. Был создан Комитет по национализации и ликвидации банков. Частные коммерческие банки, кроме двух, правления которых находились в Грузии, были объединены с Государственным банком и образовали Азербайджанский народный банк с четырьмя филиалами, для управления каждым из которых был назначен комиссар.

Для вскрытия сейфов и изъятия ценностей после ликвидации банков Ревком сформировал специальную комиссию. Изъятые ценности были переданы на хранение в Государственное хранилище ценностей, находившееся в помещении Русско-Азиатского банка.

Что касается Советской власти, то, к примеру, только в 1956 г. в Баку, кроме Государственного банка СССР с многочисленными городскими отделениям азербайджанской его конторы, имелись Азербайджанский коммунальный банк, Промбанк (Всесоюзный банк финансирования капитального строительства, Азербайджанская контора), Сельхозбанк (Сельскохозяйственный банк СССР, Азербайджанская контора) и Торгбанк СССР (Всесоюзный банк финансирования капитального строительства торговли и кооперации, Азербайджанская контора).

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