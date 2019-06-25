В Азербайджане повышается месячное денежное обеспечение, выдаваемое судьям для оплаты расходов по выполнению полномочий.

Вопрос об этом отражен в поправках, предлагаемых в закон "О судах и судьях", сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend.

По предлагаемому изменению, для оплаты этих расходов судьям будет выдаваться освобожденное от налога денежное обеспечение в размере 25 процентов должностного оклада.

По действующему законодательству, для оплаты этих расходов судьям Верховного суда выплачивается освобожденное от налога денежное обеспечение в размере 25 процентов должностного оклада, судьям судов апелляционной инстанции - 20 процентов, судьям судов первой инстанции - 15 процентов.

Согласно предложенным изменениям, месячное денежное обеспечение, выдаваемое всем судьям, уравнивается, т.е., на пять процентов повышается денежное обеспечение судьям апелляционных судов и на 10 процентов - судьям судов первой инстанции.

Проект поправок включен в повестку внеочередного пленарного заседания Милли Меджлиса, которое пройдет 27-28 июня текущего года

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!