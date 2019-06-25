10:58

В поселке Новханы Абшеронского района Азербайджана произошло дорожно-транспортное происшествие, сообщает Day.Az со ссылкой на oxu.az.

Автомобиль марки Mercedes с госномером 50 CF 059 столкнулся с автомобилем марки "Нива".

В результате ДТП получил повреждения еще один автомобиль.

Информации о пострадавших нет.

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12:49

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