https://news.day.az/society/1132149.html Страшная авария с участием трех автомобилей в Новханы - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
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Страшная авария с участием трех автомобилей в Новханы - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
10:58
В поселке Новханы Абшеронского района Азербайджана произошло дорожно-транспортное происшествие, сообщает Day.Az со ссылкой на oxu.az.
Автомобиль марки Mercedes с госномером 50 CF 059 столкнулся с автомобилем марки "Нива".
В результате ДТП получил повреждения еще один автомобиль.
Информации о пострадавших нет.
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12:49
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