Бакинское транспортное агентство (БТА) будет эвакуировать автомобили.

Об этом сообщили Day.Az в БТА.

"В ближайшее время Агентство начнет эвакуацию автомобилей, нарушающих правила остановки и стоянки", - говорится в сообщении БТА.

На первоначальном этапе работы по эвакуации будут проводиться в местах, где из-за незаконной парковки наблюдается высокая плотность автомобилей. Эвакуация будет проводиться тех транспортных средств, которые создают серьезные препятствия из-за парковки на полосе движения, пешеходных переходов, на автобусных остановках и т.д.

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