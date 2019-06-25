https://news.day.az/society/1132156.html В Баку снова заработают эвакуаторы - ВНИМАНИЮ ВОДИТЕЛЕЙ! Бакинское транспортное агентство (БТА) будет эвакуировать автомобили.
В Баку снова заработают эвакуаторы - ВНИМАНИЮ ВОДИТЕЛЕЙ!
Бакинское транспортное агентство (БТА) будет эвакуировать автомобили.
Об этом сообщили Day.Az в БТА.
"В ближайшее время Агентство начнет эвакуацию автомобилей, нарушающих правила остановки и стоянки", - говорится в сообщении БТА.
На первоначальном этапе работы по эвакуации будут проводиться в местах, где из-за незаконной парковки наблюдается высокая плотность автомобилей. Эвакуация будет проводиться тех транспортных средств, которые создают серьезные препятствия из-за парковки на полосе движения, пешеходных переходов, на автобусных остановках и т.д.
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