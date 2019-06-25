В связи с ремонтными работами на средней проезжей полосе проспекта Гейдара Алиева в Баку здесь временно ограничено движение. Как передает Day.Az, об этом сообщает во вторник Trend со ссылкой на Бакинское транспортное агентство (БТА).

В связи с этим в движении в сторону центра города наблюдается плотный транспортный поток.

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