https://news.day.az/society/1132164.html В Баку перекрыли главный проспект
В Баку перекрыли главный проспект
В связи с ремонтными работами на средней проезжей полосе проспекта Гейдара Алиева в Баку здесь временно ограничено движение. Как передает Day.Az, об этом сообщает во вторник Trend со ссылкой на Бакинское транспортное агентство (БТА).
В связи с этим в движении в сторону центра города наблюдается плотный транспортный поток.
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