https://news.day.az/society/1132247.html В Азербайджане зафиксировали рекордную за 20 лет жару "Вчера в Азербайджане зафиксирована высокая температура воздуха - 37 градусов тепла. Это рекордный показатель для июня за последние 20 лет".
В Азербайджане зафиксировали рекордную за 20 лет жару
"Вчера в Азербайджане зафиксирована высокая температура воздуха - 37 градусов тепла. Это рекордный показатель для июня за последние 20 лет".
Как передает Day.Az со ссылкой на ONA, об этом во время выступления на семинаре в рамках форума Государственных услуг ООН сообщил министр экологии и природных ресурсов Мухтар Бабаев.
Министр отметил, что в июне 2009 года было зафиксировано 36 градусов тепла.
Прогрев температуры воздуха до 37 градусов в июне в Азербайджане М.Бабаев оценил как проявление изменения климата.
Он отметил, что за последние 30 лет средний показатель температуры в Азербайджане вырос в 1,4 раз.
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