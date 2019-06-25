"Вчера в Азербайджане зафиксирована высокая температура воздуха - 37 градусов тепла. Это рекордный показатель для июня за последние 20 лет".

Как передает Day.Az со ссылкой на ONA, об этом во время выступления на семинаре в рамках форума Государственных услуг ООН сообщил министр экологии и природных ресурсов Мухтар Бабаев.

Министр отметил, что в июне 2009 года было зафиксировано 36 градусов тепла.

Прогрев температуры воздуха до 37 градусов в июне в Азербайджане М.Бабаев оценил как проявление изменения климата.

Он отметил, что за последние 30 лет средний показатель температуры в Азербайджане вырос в 1,4 раз.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!