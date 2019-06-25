https://news.day.az/society/1132321.html В Баку трагически погиб рабочий
В Баку трагически погиб рабочий
В Баку трагически погиб рабочий.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на ONA, инцидент произошел в мастерской на территории Наримановского района.
При попытке подключить электрический чайник к сети, из-за неисправности в соединительной части чайника, рабочего Рахиля Мамедова (1986 г.р.) ударило током. Он скончался по дороге в больницу.
По факту в прокуратуре Наримановского района возбуждено дело по статье 124 (Убийство по неосторожности) УК АР.
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