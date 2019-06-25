Азербайджанский культурный центр в казахском городе Шымкент обеспечит обедом пострадавших в ЧП в Арыси. Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении, опубликованном на официальной странице посольства Азербайджана в Казахстане в Facebook.

"От лица Азербайджанского культурного центра города Шымкента сегодня пострадавшие из Арыси, размещенные в школах, будут обеспечены обедом на 500 человек", - говорится в сообщении.

Напомним, что ранее пресс-служба минобороны Казахстана сообщила, что на арсенале рядом с населённым пунктом Арысь, где проживают 44,3 тысячи человек, в понедельник утром произошло возгорание, повлекшее разрывы части боеприпасов. Два человека погибли, 165 обратились за медпомощью, 89 человек были госпитализированы, из них 15 в реанимации. Жителей города эвакуировали.

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